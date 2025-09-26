中国人は何を考え、どう行動するのか？講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。本記事では、〈寺院で石像によじ登ったり大声を張り上げたり…「信仰心」がない中国人の宗教観の真相〉に引き続き、鑑真来日の謎について詳しくみていきます。※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より