オリオールズの球団公式インスタグラムが25日（日本時間26日）に更新され、菅野智之投手（35）ら新人がミニオンに扮した仮装姿が公開された。メジャーでは新人が仮装するのが恒例行事となっており、21歳の新人捕手・バサロはミニオンに成り切って満面の笑み。35歳のオールドルーキー菅野は黄色いバナナのかぶり物姿で手を振り、照れ笑いする写真が公開された。この投稿には「バナナの中にスガノ」「これ最高！」などとコメン