日本時間26日朝の試合で、山本由伸が先発登板。地区優勝をかけた大事な一戦。【映像】大谷54号ホームラン山本は最初の打者を見逃し三振に打ち取ると、6回まで無失点に抑え、7つの三振を奪う素晴らしいピッチングでマウンドを降りました。打線もフリーマンとパヘスの2者連続ホームランを皮切りに得点を量産。4回には大谷が自己最多に並ぶ54号2ランホームランで先発の山本を援護しました。試合は8対0でドジャースが勝利し、4