国際サッカー連盟（FIFA）は25日、2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の公式マスコット3種類を発表し、開催国をそれぞれ象徴してカナダはヘラジカの「メープル」、メキシコはジャガーの「ザユ」、米国はハクトウワシの「クラッチ」となった。3カ国での共催は大会史上初となる。（共同）