【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグで大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースは２５日（日本時間２６日）、敵地でダイヤモンドバックスに８―０で快勝し、４年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めた。投打の二刀流で活躍した大谷、開幕から先発ローテーションを守った山本はともに２年連続で、けがから復帰して救援で起用された佐々木は米移籍１年目で初の栄誉となった。この日は、先発した山本