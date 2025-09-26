【MLB】ダイヤモンドバックス0ー8ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）【映像】大谷、地区優勝手繰り寄せるキャリア最多タイの54号ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席でキャリア最多タイとなる54号2ランを放ち2年連続3度目の100打点超えを達成、4年連続23度目の地区優勝に大きく貢献した。前日の試合ではキャリアハイとなるシーズン9本目のスリーベースヒッ