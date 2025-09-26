俳優の鈴木福が主演を務めるABCテレビ『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』（深0：24※関西ローカル）がきょう26日から始まるのに先立ち、場面カットとあらすじが届いた。【場面カット】怪しげにほほ笑む姫野カレン（おぎのさな）人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズを初めて実写化した今ドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を鈴木が演じる