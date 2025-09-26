■MLBダイヤモンドバックス 0−8 ドジャース（日本時間26日、チェイス・フィールド）ドジャースが敵地でのダイヤモンドバックス戦で快勝し、4年連続の地区優勝を果たした。大谷翔平（31）は第3打席（4回）で、キャリアハイに並ぶ54号2ランを放つなど、5打数1安打2打点で勝利に貢献した。地区優勝マジック1で迎えた一戦は、山本由伸（27）が今季30度目の先発マウンドに立ち、6回（94球）4安打、無失点の好投。今季開幕投手を