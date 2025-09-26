2025年9月24日、東京・秋葉原で選挙活動を行った自民党総裁選候補の5人（左から小泉進次郎農相、高市早苗前経済安保相、林芳正官房長官、茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安保相／写真：アフロ）石破茂首相の退陣表明を受けた自民党総裁選が9月22日告示された。投開票は10月4日だ。7月の参議院選挙後の「石破おろし政局」で国民不在の政治空白が50日間続き、さらに総裁選で1カ月近くを費やす。3年ごとの正規の総裁選ではない臨