突然ですが、「特保」が何の略か知っていますか?正しく答えられる人、意外と少ない…！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「特定保健用食品」でした！スーパーやコンビニで見かける「特保マーク付き」の飲料や食品。実はこれ、特定保健用食品の略です。厚生労働大臣の許可を受けて「お腹の調子を整える」「コレステロールの吸収をおだやかにする」など、健康への特定の効果があると表示できる食品のことです。パッケージ