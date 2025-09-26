25日夜、北秋田市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。火元の80代の夫婦と連絡が取れなくなっていて、警察が遺体の身元の確認を進めるとともに消防と火事の原因などを調べています。火事があったのは北秋田市阿仁萱草の武田栄一さん86歳の住宅です。警察と消防によりますと25日午後8時10分ごろ、武田さんの住宅から炎が上がっていることに近くに住む人が気づき119番通報しました。火は通報から