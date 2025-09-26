総合診療科を描いたドラマ『19番目のカルテ』松本潤主演の『19番目のカルテ』は総合診療科に焦点を当てたドラマであった。主人公役の松本潤が総合診療医で、その恩師にあたる赤池先生を演じたのが田中泯。田中泯もいまや役者として有名である。（わたしたち世代の認識では、なんだか先鋭的な舞踏家であったイメージが強い）主人公に憧れて総合診療医を目指す若い医師役を小芝風花が演じた。いわば主人公の弟子筋にあたる。キキだっ