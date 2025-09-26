ダブルツリーbyヒルトン京都駅は、「秋のアフタヌーンティー」を9月1日から11月14日まで提供する。テーマは「京の秋の実り収穫と恵み」で、全10種のメニューを用意する。ほんのり塩味を効かせた甘さ控えめの餡と、もっちりとした白玉が絶妙に調和する北海道産小豆を使用した「白玉ぜんざい」から始まり、スイーツには、焙じ茶の香りが広がる「ほうじ茶ジェラート」や甘く炊いた栗ご飯を稲荷揚げで包んだ「栗稲荷」、かぼちゃサラ