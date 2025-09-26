大谷が驚愕の54号アーチを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月25日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4回一死三塁の第3打席で自己最多タイとなる54号2ランを放った。【動画】この打ち方で入るの！？大谷翔平のプールに飛び込む54号をチェック2番手のナビル・クリスマットのカウント1−1から投じた低めのチェンジアップを右手一本ですくい上げた打球は、そのまま右中間にあるプ