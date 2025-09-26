自殺を防ぐことはできるのか。自殺研究の第一人者である精神科医のクリスティアン・リュックさんは「自殺は矛盾や躊躇、衝動によって起きてしまう。予知するのは非常に難しく、自死する本人も今日が最後だと思っていないケースが多い」という――。（第1回）※本稿は、クリスティアン・リュック『人はなぜ自分を殺すのか』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／wombatzaa※写真はイメージです - 写真＝iStoc