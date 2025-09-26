料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が25日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（木曜後8・00）に出演。超豪華メンバーでカラオケに行った出来事を振り返った。「平野レミ直伝レシピを突然学校で振る舞ったら…」の企画に映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英、10月3日公開）で共演するSnowManの宮舘涼太と女優・山下美月が登場。コストコで平野がおすすめしたサバとホタテを購入後、合流して調理