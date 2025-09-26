25日、米ホワイトハウスで記者団に話すトランプ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、パレスチナ自治区ガザ情勢を巡り「イスラエルがヨルダン川西岸を併合することは許さない」と明言した。西岸の一部併合を検討していると報じられていたイスラエルのネタニヤフ政権をけん制した。ホワイトハウスで記者団に語った。トランプ氏は23日、ニューヨークでのガザ情勢を巡るアラブ諸国首脳らとの会合で