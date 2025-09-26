レンジャーズ戦でベンチ入りしたが出場機会はなかったゲンクの（右から）横山、伊東＝グラスゴー（共同）【グラスゴー（英国）共同】サッカーの欧州リーグは25日、各地で1次リーグ第1戦が行われ、北野颯太が所属するザルツブルク（オーストリア）はホームでポルト（ポルトガル）に0―1で敗れた。北野は後半20分から出場した。伊東純也らのゲンク（ベルギー）はアウェーでレンジャーズ（スコットランド）に1―0で勝った。伊東と