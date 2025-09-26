【MLB】ダイヤモンドバックス 0-8 ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）【映像】由伸を援護！ 大谷の“ゴルフスイング→プール着弾”54号ドジャースの山本由伸投手がダイヤモンドバックス戦に先発。6回4安打7奪三振無失点の圧巻ピッチングを披露し、今季12勝目をマークした。ドジャースは大谷翔平の今季54号ホームランなどで大量得点をあげ、4年連続23回目の地区優勝を自力で決