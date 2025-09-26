やなせたかしは「古風な漫画家」になりたかった朝ドラ『あんぱん』も終盤を迎えている。ドラマのなかでの漫画家「やないたかし」（北村匠海）は代表作となる「あんぱんまん」を描き始めた。ドラマが企図していたゴールにたどりつきそうである。モデルとなった「やなせたかし」は長命を保ち、94歳の2013年まで生き抜いた。90歳を越えてもテレビの取材を受け、毎日、腕立て伏せをやっているのだ、という姿をテレビで見た記憶がある。