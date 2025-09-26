きょうは上空の寒気の影響で北海道では大気の状態が不安定となるでしょう。急な雨や落雷、突風などにご注意ください。また、北陸付近の前線が南下しながら不明瞭になっていくため、東〜西日本の日本海側を中心に昼過ぎまで雨となりそうです。その他の地域はおおむね晴れますが、午後以降関東や九州南部など広い範囲で局地的ににわか雨の可能性がある見込みです。気温は全国的に平年より高く、30度超えの真夏日が続出しそうです。真