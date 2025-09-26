9月11日の記録的な大雨は、東京都内などで深刻な被害をもたらした。これは「内水氾濫」と言われる現象で、従来の水害とは性質が異なるものだ。内水氾濫が深刻化する原因は、2つある。第1は、地球温暖化による局地的豪雨。第2は、高度成長期に整備された日本の都市構造だ。こうした災害の増加は、現実に災害として生じなくとも、火災保険料率の上昇を通じて、我々の生活を圧迫している。しかし、これへの対処が重大な政治的課題であ