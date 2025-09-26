Z世代の若者たちが呼びかけた北は中国、南と東はインドと国境を接し、世界最高峰エベレストの玄関口として知られるネパールは、人口約3000万人、主要民族36民族、100を超える言語を話す多民族国家だ。2025年9月、首都・カトマンズを中心に、政府が打ち出したSNS禁止への反対や閣僚らの汚職などに抗議するデモが発生した。抗議はネパール全土に広がったが、一部が暴徒化し、治安当局と衝突。多数の死傷者を出した。「デモを呼びかけ