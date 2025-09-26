私はあんり。実は、過去に2度も浮気の前科がある。当時は深く反省して、浮気を許してくれた彼・修斗と結婚を決めた。優しさに甘えていた私だったが、もう過去の自分には戻らないと誓い、穏やかな結婚生活を続けていたけれど…。『シタ妻ですがサレてるかもしれません』をごらんください。 夫と付き合っているころ、2度も浮気を繰り返したあんり。修斗に別れを告げられ、初めて自分の愚かさを思い知ったあんりは、もう絶対に修斗