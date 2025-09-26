日米間で結ばれている「密約」7月28日、東京大学特任教授・名誉教授の鈴木宣弘さんから聞いてほしい案件があるというメールが届いた。「今回の日米関税交渉の合意は、文書にするとWTO協定違反になります」というメールだった。日米関税交渉のいったい何がWTO（世界貿易機関）協定違反になるのか鈴木先生に取材した。「毎年約77万トンのミニマムアクセス米（最低輸入量。以下、MA 米）を輸入していますが、そのうちの約半分の35万ト