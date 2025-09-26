炎上……それは、インターネットやSNSで、特定の人物、企業、投稿内容に対し、批判コメントが殺到し、多くの人に拡散され、収拾がつかなくなった状態を言う。時には捏造や、認識の齟齬で事実が歪められていても、SNSが暴走したら止まらない。やがて虚構が事実に「なってしまう」。映画『俺ではない炎上』は、事実無根の炎上により、殺人犯にされてしまうエリートサラリーマンを描いたスリリングなエンタメ作品だ。本作の主人公同様