年齢とともに小さくなっていく腎臓老化にともなって腎臓は小さく、軽くなります。腎臓の表面にある皮質という部分が萎縮し、これにともない、老廃物を除去するための糸球体という組織が減少します。これには皮質を通っている葉間動脈・弓状動脈・小葉間動脈などの動脈硬化が関係しています。動脈に血液が通りにくくなるために、腎臓全体の血流量が低下して酸素や栄養が不足します。こうして原尿の再吸収などを行う尿細管が萎縮して