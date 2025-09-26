ついに最終回を迎えたNHK朝ドラ『あんぱん』。放送開始以来、作品の人気を支えてきたのが主人公2人を取り巻く個性豊かなキャラクターたちだった。主人公・のぶ（今井美桜）の祖父である「釜じい」こと朝田釜次役を演じた吉田鋼太郎が、撮影時の秘話や物語への思いを振り返る。【写真】溢れ出る“色気”河合優実の「あんぱん」出演シーン＊＊＊今回と同じ中園ミホさん脚本の『花子とアン』（2014年）以来の朝ドラ出演と