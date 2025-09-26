子供たちに囲まれ皆が笑顔という構図は、真ん中に立つ人の好感度を上げるのにうってつけだと思われているのだろう。政治家がによる似たような「視察」は、これまでもたびたび行われてきた。ところが、当選回数11回、大臣経験もある自民党の茂木敏充・前幹事長の子ども食堂視察様子のSNS投稿は炎上した。臨床心理士の岡村美奈さんが、視察報告の投稿がなぜ炎上したのかを分析した。【写真】「少し早いですが、私の誕生日会まで開