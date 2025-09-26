この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。子どもを介して仲良くなった保護者と、付き合いを続けるうちに「価値観が違う」と分かったら、その後どのように距離をとっていけば良いのでしょうか。ゆっくりフェードアウトできる時は良いですが、そうした余裕がない場合は、相手にはっきりと意思を伝えるのも必要になるかもしれませんよね。 ママ友に「付き