大谷翔平 名物プールに着水する自己最多タイ54号＆100打点でV4貢献

2025年9月26日 7時15分

ざっくり言うと
大谷翔平が現地時間25日、ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場
第3打席で自己最多タイ54号2ランを放ち、打球は敵地の名物プールへ
シーズン100打点に到達し、チームは4年連続地区優勝を決めた

◆大谷翔平が第54号ホームランを放つ【4試合ぶり】大谷翔平、第54号ホームラン！自己最多に並ぶ本塁打pic.twitter.com/bnE9Lc4mt4— ライブドアニュース (@livedoornews) September 25, 2025

おすすめ記事

ド軍が4年連続地区優勝 大谷が自己＆球団最多54号、由伸は12勝目＆200K…8点大勝
2025年9月26日 7時15分

大谷翔平は「4度目のMVPはほぼ確実」 ジャッジとローリーが接戦 MLB公式が最終盤となったMVP争いを紹介
2025年9月23日 22時0分

【大谷翔平と一問一答】自己最多タイ54号「感触は良かった」エースの働き由伸は「本当にチームのエース」
2025年9月26日 8時5分

大谷翔平、自己最多タイ54号2ラン プール飛び込み敵地騒然…トップに2本差、3度目の100打点到達
2025年9月26日 5時35分

大谷翔平、自己最多５４号＆V王手なるか １打席目三塁打も２、３打席目凡退…ドジャース３回にパヘス勝ち越し弾
2025年9月25日 11時47分