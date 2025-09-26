モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が２３日、自身のインスタグラムを更新。モデルで夫の大倉士門と、２１日まで国立競技場で開催されていた世界陸上を観戦したことを明かした。みちょぱは「東京２０２５世界陸上ＤＡＹ８、ＤＡＹ９会場で観戦できました」と報告。「２年に１回のこの期間毎回寝不足になりながらテレビから応援しててやっとの東京開催！！あの歓声を生で感じて一緒に参加できて最高でした」とつづり、大