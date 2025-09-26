伝説的ロックバンドのレッド・ツェッペリンのメンバーが初めて公認したドキュメンタリー映画『レッド・ツェッペリン：ビカミング』が9月26日から公開される。今回は本作の公開に合わせて、彼らの日本での逸話を紹介する。 【画像】レッド・ツェッペリン結成前に、ジミー・ペイジが在籍していた伝説のバンド デビューから4年で400回以上ものライヴを積み重ねたレッド・ツェッペリン 「もし私たち