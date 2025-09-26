＜パナソニックオープン 初日◇25日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞今季からレギュラーツアーに参戦している24歳の森山友貴が「66」をマークし、2度目のトップ10発進となる9位で初日を終えた。ドライビングディスタンスは今季4位の310.35ヤードを誇る飛ばし屋が、自慢の飛距離を見せつけたのが、387ヤードの10番パー4だ。〔写真〕あなたは見抜ける？クイズ「偽物クラブ」はどっち「ドライバーで残り85