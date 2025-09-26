●雲が多く日ざし控えめ。日本海側ほど、午前を中心ににわか雨の心配も●内陸や瀬戸内側ほど最高気温は30度を超えて、蒸し暑くなりそう●あさって28日(日)から天気下り坂。衣替えの洗濯はあす27日(土)のうちに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から低気圧や前線の雲が北東方向へと進み、県内から遠ざかりましたが、まだ湿った空気が流れ込みやすく、この時間にかけて西日本の日本海側を中心に雲の目立つ空模様となっています。 現在