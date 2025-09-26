7人組ガールズグループ・HANAが出演するヘアケアブランドの新CMが公開。メンバーが“髪”にちなんだエピソードを明かしました。12種類もの色とりどりの鮮やかな花に囲まれた幻想的な世界での撮影に、MAHINAさんは「私たちのグループ名がHANAなので、こんな素敵な花に囲まれて撮影することができてとても楽しかったです。そして今回衣装がドレスということで、HANAの新たな一面をお見せできたかなと思います」と、振り返りました。