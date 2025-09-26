【ワシントン共同】バンス米副大統領は25日、ホワイトハウスで記者団の取材に応じ、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の米国事業の評価額が約140億ドル（約2兆円）に上るとの見通しを示した。