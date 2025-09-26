お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が２４日、自身のインスタグラムを更新。年内でのグループ活動休止を発表した人気音楽ユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの休止前最後のライブに参戦したことを明かした。春菜は「ＰｅｒｆｕｍｅＺ０／Ｚ５Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ“ネビュラロマンス”ＥｐｉｓｏｄｅＴＯＫＹＯＤＯＭＥＰｅｒｆｕｍｅかっこよかったーーーＰｅｒｆｕｍｅてさ、ずっとかっこいいよな！！！めちゃくちゃ