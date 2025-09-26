【ドーハ＝福島利之】イスラム主義組織ハマスの幹部オサマ・ハムダン氏（６０）は読売新聞のインタビューに対し、国際社会が求めるハマスの武装解除について「占領へ抵抗を続ける」として拒否する考えを示した。パレスチナ自治区ガザに拘束されているイスラエル人の人質の即時解放も拒否するとしており、ガザでの停戦や恒久的な和平が容易には実現しそうにない状況が浮き彫りとなった。イスラエルが９日にカタールを空爆した際