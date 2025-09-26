ロックバンド「緑黄色社会」の新曲「ＭｙＡｎｓｗｅｒ」が、テレビ朝日系ドラマ「緊急取調室」（１０月１６日スタート）の主題歌に決定したことが２５日、分かった。「緊急取調室」は、天海祐希演じるたたき上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる人気ドラマ。シリーズ