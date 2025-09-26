世界陸上の男子１１０メートル障害で５位に入賞した村竹ラシッドが２４日、自身のインスタグラムを更新。憧れの存在だという騎手・武豊との巡り合いを振り返った。かねて競馬のドウデュースファンを公言していた村竹。２１日の全競技終了後には、テレビ中継に出演していた村竹のために、同馬の主戦を務めた武がサプライズ登場。驚きながらも、笑顔で言葉を交わす一幕があった。村竹は「先日、僕の憧れの人である武豊さんと邂