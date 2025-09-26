落語家の林家たい平（60）が25日、林家ぺー・パー子夫妻の自宅を火元とする火災に関するチャリティー企画に言及した。ぺーは08年に一門の後輩であるたい平に落語家として弟子入りしており、同企画は「応援の集い」として開催される方向で、2段構えを予定。「10月にぺー師匠のホームグラウンドの浅草演芸ホールで、もうちょっと大きなところで11月に」と構想を明かした。「ぺー師匠もパー子姉さんも、被害に遭われた方も、みんなが