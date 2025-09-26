¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÅìµþÅÔ¤Î¾ÃÈñÀÇÌ¤Ç¼¤¬È¯³Ð¤·¤¿·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÅÔ¤Ï22Æü¡¢ÅÔ±Ä½»ÂðÅù»ö¶È²ñ·×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇ¼ÉÕÏ³¤ì¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¡¢2019Ç¯ÅÙ¤«¤é2022Ç¯ÅÙÊ¬¤Þ¤Ç¤Î1²¯1965Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±äÂÚÀÇ¤ÈÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤È¤Î¹ç·×³Û1²¯3642Ëü±ß¤ò¡¢ÀÇÌ³½ð¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤«¤éÆÃÊÌ²ñ·×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿200