【パックマンワールド2 リ・パック】 9月25日 発売 価格：通常版 3,960円 デラックス エディション 4,950円 バンダイナムコエンターテインメントはプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/Switch2/PC用アクションアドベンチャー「パックマンワールド2 リ・パック」を9月25日に発売した。 本作は、2002年