この漫画は書籍『発達障害、認められない親わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。 ■これまでのあらすじさくらの体調を気遣い息子を園庭開放に連れて行ってくれた乾さん。しかし帰ってきた彼女の表情はこわばっていました。にもかかわらず、その後再び乾さんからお誘いメッセージが。今度は乾さんのお父さんまで来てくれるとのことで、迷惑をかけすぎているのではと気が引けま