日本テレビ系でバラエティ特番『行列のできる相談所 芸能人事件簿2時間スペシャル』が、きょう26日(21:00〜)に放送される。(左から)北村晴男弁護士、橋下徹弁護士今回のスペシャルは、芸能人たちの“怒りの事件簿”がテーマ。生成AIによるフェイク動画やSNS情報流出問題など、現代社会を揺るがす法律課題では、自分だけが楽しむために作った生成AI動画も、他人に見られたら慰謝料を請求される場合があるとして、弁護士たちがさまざ