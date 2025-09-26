巷ではさまざまなアンガー・マネジメントが紹介されているが、怒りで頭が沸騰した瞬間にそれを思い出して実践するのは至難の業だ。そんな“できない人のためのアンガー・マネジメント”を、プロカウンセラーが伝授する。※本稿は、杉原保史『プロカウンセラーの賢く怒る技術』（創元社）の一部を抜粋・編集したものです。アンガー・マネジメントは3つのパターンに分けられるちょっとしたことでカッとなって、すぐにキレやすい人