女優の山下美月とお笑い芸人の出川哲朗が、きょう26日(23:15〜)に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』に出演する。出川哲朗オープニングの収録が始まり、ゲストの山下があいさつをする中、出川の姿が見当たらない。なんと、出川は以前から『脱力タイムズ』への出演を拒んでいるそうで、今回は本番組の収録だとは知らされておらず、山下の誕生日を祝う特別番組だと偽り、スタジオに呼び出す作戦を実行してい