『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「『新スター・トレック』」について語る。＊＊＊大好きすぎて語るのが恐れ多い『スター・トレック』シリーズ。勇気を出して『新スター・トレック』を紹介します。1987〜94年に放送されたテレビドラマ第2作で、原題は『Star Trek：The Next Generationｍ』。タイトル後半を略した「TNG」と呼ば