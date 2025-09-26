●若頭と若手組員が惹かれ合っていく 舞台『刀剣乱舞』や『花郎〜ファラン〜』などの和田雅成と、MEN'S NON-NOの専属モデルとしても活躍中の高橋大翔が、フジテレビの動画配信サービス・FODのドラマ『あなたを殺す旅』』(26日配信スタート、毎週金曜20:00〜)でW主演している。浅井西氏による同名コミックを実写ドラマ化した本作。情に厚い若頭と、その若頭を「殺す」密命を背負った若手組員が、旅を共にする中で次第に惹かれ合って